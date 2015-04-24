ГСЧС ликвидировали 24 пожара на Черниговщине (фоторепортаж, видео)

Об этом сообщается на сайте Управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

"Огнем повреждено или уничтожено 9 домов, 16 хозяйственных сооружений, выгорело 15 га лесного настила и 30 га открытой территории", - сказано в сообщении ГСЧС.

В 17:00 в областное Управление ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в Репкинском районе в результате возгорания на лугу сухой травы огонь мгновенно порывами сильного ветра приблизился к с. Старые Яриловичи, которое расположено на границе с Республикой Беларусь, сообщили в ГСЧС. Загорелось несколько хозяйственных и жилых зданий.

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Всего в тушении пожара, которое длилось 5 часов, принимали участие 18 человек и 7 единиц техники. Пожарные спасли 80-летнюю жительницу села, 43 домохозяйства и не дали огню распространиться на все село.

"Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", - отметили в ГСЧС.

Спасатели вновь призывают население соблюдать требования пожарной и экологической безопасности, цивилизованным и безопасным путем проводить утилизацию мусора и сухой растительности.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киевской области сгорел пост ГАИ.