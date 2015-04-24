СБУ ликвидировала на Луганщине контрабандный нефтепровод из России (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленники проложили нефтепровод под землей, на поверхности выход был скрыт в складском помещении. В ходе обыска правоохранители обнаружили две цистерны, в которых хранилось 16 тонн дизтоплива, оборудование для перекачки нефтепродукции: насосы, счетчики, компрессоры. Установлено, что пропускная способность незаконного нефтепровода составляла 1,5 тыс. тонн горючего в месяц.

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Сотрудники СБУ установили лиц, которые организовали контрабандный бизнес, изъяли оборудование и нефтепродукты и уничтожили незаконный нефтепровод.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала «харьковских партизан», которые в январе пытались взорвать цистерны с газом.