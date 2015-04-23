СБУ задержала «харьковских партизан», которые в январе пытались взорвать цистерны с газом (фото)

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Опасная диверсионная группа входила в состав так называемых «харьковских партизан» и координировалась боевиками бандитской группировки «ЛНР».

Читайте такжеСБУ расследует почти 3 тысячи дел по фактам терактов и создания террористических организаций

Злоумышленники задержаны во время попытки переправить террористам в г. Алчевск радиостанцию и запчасти на автомобиль для передвижения диверсионных групп.

Оборудование было приобретено членами преступной группы на незаконные прибыли от подпольного водочного цеха в Харькове.

Во время обыска в помещениях диверсантов найден видеоотчет о выстреле из гранатомета по цистерне с газом. У злоумышленников изъято большое количество боевых гранат и взрывателей, пророссийские агитки и символику.

В рамках уголовного производства по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала еще трех "оплотовцев", причастных к терактам в Харькове.