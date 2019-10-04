В бронежилетах на турниках: в Днепре нацгвардейцы запустили челендж "Сильная нация" (видео)

В такой способ в Днепре празднуют День защитника Украины, который состоится 14 октября.

В Днепре нацгвардейцы запустили челендж "Сильная нация"

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В такой способ хотят отпраздновать День защитника Украины и передать вызов другим подразделениям.

По условиям челлендж, надо в бронежилете с пластинами выполнить 10 подтягиваний на перекладине, 10 отжиманий на брусьях, а потом выложить видео в соцсетях.

Авторы убеждены, что это побудит и гражданских к спортивным упражнениям и здоровому образу жизни.