В бронежилетах на турниках: в Днепре нацгвардейцы запустили челендж "Сильная нация" (видео)
12:02, 04 октября 2019Общество
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В такой способ в Днепре празднуют День защитника Украины, который состоится 14 октября.
В бронежилетах на турниках: в Днепре нацгвардійці запустили челендж "Сильная нация"
В Днепре нацгвардейцы запустили челендж "Сильная нация"
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В такой способ хотят отпраздновать День защитника Украины и передать вызов другим подразделениям.
По условиям челлендж, надо в бронежилете с пластинами выполнить 10 подтягиваний на перекладине, 10 отжиманий на брусьях, а потом выложить видео в соцсетях.
Авторы убеждены, что это побудит и гражданских к спортивным упражнениям и здоровому образу жизни.
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