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В бронежилетах на турниках: в Днепре нацгвардейцы запустили челендж "Сильная нация" (видео)

12:02, 04 октября 2019
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В такой способ хотят отпраздновать День защитника Украины и передать вызов другим подразделениям.

По условиям челлендж, надо в бронежилете с пластинами выполнить 10 подтягиваний на перекладине, 10 отжиманий на брусьях, а потом выложить видео в соцсетях.

Авторы убеждены, что это побудит и гражданских к спортивным упражнениям и здоровому образу жизни.

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Теги: #Днепр#Нацгвардия#День защитника Украиныпогода в Днепре