Не кофе единым: ТОП-5 оригинальных горячих напитков, которые согреют вас осенними вечерами (видео)

Если кофе и чай вам уже надоели, стоит попробовать что-нибудь необычное.

Холодными осенними вечерами так хочется согреться. Самое приятное в такие дни завернуться в плед и наслаждаться чем-то горячим.

Держите 5 оригинальных согревающих напитков.

Пряный чай латте

В кипящую воду добавьте цедру апельсина, имбирь и пряные специи – корицу и гвоздику. Варите смесь в течение 5 минут, затем добавьте 4 чайные ложки листового черного чая. Накройте крышкой и дайте напитку настояться 10 минут. Взбивая, нагрейте молоко, затем вылейте в чашку чай, а сверху осторожно добавьте молоко и пенку.

Читайте такжеОреховый Спас 2019: рецепт традиционного пирога с орехами (видео)

Безалкогольный горячий сидр

Яблочный сок разогрейте на среднем огне и доведите до кипения. Добавьте к нему сок цитрусовых, натертый имбирь и специи. Варите сидр 5-10 минут, затем подержите под крышкой в течение часа и наслаждайтесь.

Апельсиново-клюквенный пунш

Смешайте в кастрюле сок клюквы и апельсина, доведите до кипения. Добавьте в смесь дольки апельсина, корицу и согревайтесь пуншем.

Читайте такжеСладкий праздник: топ-3 самых удивительных рецептов с шоколадом (видео)

Мексиканский горячий шоколад

Нагрейте обычное и сгущенное молоко, а также растопите черный шоколад. Добавьте коричневый сахар, ваниль, какао и щепотку перца чили. Доведите до кипения и варите, пока горячий шоколад не загустеет.

Безалкогольный эг-ног

Смешайте молоко, гвоздику, корицу и сгущенное молоко в небольшой кастрюле. Взбейте желтки с сахаром и соедините с молоком на огне. Добавьте немного ванили, украсьте взбитыми сливками, мускатным орехом и наслаждайтесь.