Не кофе единым: ТОП-5 оригинальных горячих напитков, которые согреют вас осенними вечерами (видео)
Холодными осенними вечерами так хочется согреться. Самое приятное в такие дни завернуться в плед и наслаждаться чем-то горячим.
Держите 5 оригинальных согревающих напитков.
Пряный чай латте
В кипящую воду добавьте цедру апельсина, имбирь и пряные специи – корицу и гвоздику. Варите смесь в течение 5 минут, затем добавьте 4 чайные ложки листового черного чая. Накройте крышкой и дайте напитку настояться 10 минут. Взбивая, нагрейте молоко, затем вылейте в чашку чай, а сверху осторожно добавьте молоко и пенку.
Читайте такжеОреховый Спас 2019: рецепт традиционного пирога с орехами (видео)
Безалкогольный горячий сидр
Яблочный сок разогрейте на среднем огне и доведите до кипения. Добавьте к нему сок цитрусовых, натертый имбирь и специи. Варите сидр 5-10 минут, затем подержите под крышкой в течение часа и наслаждайтесь.
Апельсиново-клюквенный пунш
Смешайте в кастрюле сок клюквы и апельсина, доведите до кипения. Добавьте в смесь дольки апельсина, корицу и согревайтесь пуншем.
Читайте такжеСладкий праздник: топ-3 самых удивительных рецептов с шоколадом (видео)
Мексиканский горячий шоколад
Нагрейте обычное и сгущенное молоко, а также растопите черный шоколад. Добавьте коричневый сахар, ваниль, какао и щепотку перца чили. Доведите до кипения и варите, пока горячий шоколад не загустеет.
Безалкогольный эг-ног
Смешайте молоко, гвоздику, корицу и сгущенное молоко в небольшой кастрюле. Взбейте желтки с сахаром и соедините с молоком на огне. Добавьте немного ванили, украсьте взбитыми сливками, мускатным орехом и наслаждайтесь.