В Житомире объявили траур по девяти погибшим в ДТП
В Житомире объявили трехдневный траур по девяти погибшим в результате столкновения бензовоза и автобуса.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
«Распоряжением Житомирского городского головы Сергея Сухомлина в Житомирской городской объединенной территориальной громаде объявлен трехдневный траур по погибшим», - говорится в сообщении.
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Как сообщили УНИАН в Житомирском трамвайно-троллейбусном управлении, в результате аварии погибли и пострадали работники этого предприятия, которые ехали с отдыха в Карпатах.
Как сообщал УНИАН, вечером 22 сентября на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области, 55-летний водитель «DAF» с полуприцепом (цистерна), который следовал в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением «Житомир-Яремча», стоявшим на обочине дороги. В результате ДТП погибли девять человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.