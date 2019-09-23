В Житомире объявили траур по девяти погибшим в ДТП

В результате ДТП погибли и пострадали работники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления.

В Житомире объявили трехдневный траур по девяти погибшим в результате столкновения бензовоза и автобуса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

«Распоряжением Житомирского городского головы Сергея Сухомлина в Житомирской городской объединенной территориальной громаде объявлен трехдневный траур по погибшим», - говорится в сообщении.

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Как сообщили УНИАН в Житомирском трамвайно-троллейбусном управлении, в результате аварии погибли и пострадали работники этого предприятия, которые ехали с отдыха в Карпатах.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 сентября на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области, 55-летний водитель «DAF» с полуприцепом (цистерна), который следовал в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением «Житомир-Яремча», стоявшим на обочине дороги. В результате ДТП погибли девять человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.