Прокуратура отпустила депутата, сбившего человека на "зебре"

ДТП случилось 10 сентября в одном из "спальных" районов Чернигова.

Депутата Черниговского городского совета Ярослава Ковтуна, который сбил насмерть человека на улице Толстого, отпустили.

Об этом ПиК подтвердила пресс-секретарь управления ГУНП в Черниговской области.

Черниговская местная прокуратура выдала постановление об освобождении депутата из-под ареста.

Читайте такжеВ Чернигове арестовали депутата горсовета, сбившего человека на "зебре"

Как сообщал УНИАН, 10 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим в одном из "спальных" районов Чернигова. Водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя внедорожником, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается досудебное расследование.