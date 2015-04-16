Президент подписал закон о госзакупках лекарств с участием международных организаций

Как сообщили в пресс-службе президента, об этом он заявил на заседании Национального совета реформ по рассмотрению предложений Министерства здравоохранения по реформированию отрасли.

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Во вступительном слове президент сказал, что подписал закон, который предусматривает осуществление государственных закупок лекарств с участием международных организаций, в частности Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Международный опыт свидетельствует, что введение такой процедуры позволит сэкономить только на закупках лекарств до 40%.

«Это будет мощный удар по фармакологической мафии, которая 23 года грела руки на здоровье людей», - заявил президент.

Также Петр Порошенко заявил, что реформирование отрасли здравоохранения для страны является сегодня одним из главных приоритетов. «Трудно найти отрасль, где ситуация была бы столь вопиюще проблемной, настолько запущенной и настолько коррумпированной. Национальная система здравоохранения превратилась в национальную катастрофу», - сказал президент. По его словам, «главное, чего не хватает в этой сфере, - правды и ответственности».

«Не хватает честного признания, что бесплатная медицина - это один из величайших мифов современности, которым украинские политики из года в год обманывают людей», - отметил Петр Порошенко, призвав избавиться от этого мифа.

Президент отметил, что в бесплатную медицину верят до тех пор, пока не заболеют и не появится необходимость обращаться к врачам. «Правда заключается в том, что за медицинские услуги кто-то должен платить, и государство само с этим не справится, - заявил президент.

Он добавил, что надо вводить эффективную систему реформированной медицины.

Глава государства отметил, что стратегия реформирования отрасли должна быть нацелена на то, чтобы в центре внимания было не койко-место, а пациент.