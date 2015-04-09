Рада освободила от налогообложения некоторые лекарства и медизделия

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 236 народных депутатов из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, изменения в Налоговый кодекс предусматривают временное, до 31 марта 2019 года, освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины и первой поставке на таможенной территории Украины зарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, внесенных в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения и/или введенных в оборот в соответствии с законодательством в области технического регулирования и оценки соответствия, если такие операции осуществляются на основании договоров с вышеупомянутыми специализированными организациями, которые осуществляют закупки, заключенными во исполнение соглашений между центральным органом исполнительной власти Украины, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, и соответствующей специализированной организацией, осуществляющей закупки, в рамках выполнения бюджетных программ по обеспечению медицинских мероприятий государственных программ и/или комплексных мероприятий программного характера в сфере здравоохранения.

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Освобождение также будет распространяться на операции по поставке вышеуказанных лекарственных средств и медицинских изделий, которые были ввезены и/или поставлены на таможенной территории Украины как предусмотрено выше, от центрального органа исполнительной власти Украины, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения и/или от государственных предприятий, созданных по приказу этого центрального органа исполнительной власти, до конечного потребителя (пациента) в рамках выполнения бюджетных программ по обеспечению медицинских мероприятий государственных программ и/или комплексных мероприятий программного характера в сфере здравоохранения.

Закон также освобождает ввоз вышеуказанных лекарственных средств и медицинских изделий от обложения дополнительным импортным сбором, установленным Законом "О мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со статьей XII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года", определив статус таких лекарственных средств и медицинских изделий как жизненно необходимых товаров.

Порядок ввоза, поставки и целевого использования вышеуказанных лекарственных средств и медицинских изделий предполагается утвердить постановлением Кабинета министров Украины.

Невозможность поставки вышеуказанных лекарственных средств и медицинских изделий в розничную сеть будет обеспечиваться благодаря установлению ответственности за нецелевое использование таких лекарственных средств и медицинских изделий.

Также законом предусмотрена невозможность создания "цепи" искусственных поставщиков на таможенной территории Украины, поскольку освобождение от налогообложения НДС будет распространяться только на ввоз и первую поставку вышеуказанных лекарственных средств и медицинских изделий.