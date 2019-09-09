В ООН запретили российским оккупантам выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в Симферополе

В конце августа более полусотни прихожан ПЦУ в Крыму обратились в Комитет по правам человека ООН по поводу притеснений со стороны оккупационной власти.

Комитет ООН по правам человека запретил России выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе.

Об этом в Facebook сообщил представитель прихожан, эксперт Регионального центра прав человека Сергей Заец.

Читайте также"Побойтесь Бога!": Филарет призвал Епифания не посягать на деньги ликвидированной УПЦ КП

"Практически последний храм ПЦУ в Крыму оказался на грани уничтожения летом 2019. Неожиданно для российских властей в защиту прихожан выступил Комитет ООН по правам человека. Не выселять общину из храма в Симферополе - вот что потребовал от России Комитет", - написал он.

Он напомнил, что в конце августа более полусотни прихожан ПЦУ в Крыму обратились в Комитет по правам человека ООН по поводу притеснений со стороны оккупационной власти.

"Теперь России придется держать ответ за свое поведение. И самое интересное, что в ближайшее время России также предстоит отчитываться о соблюдении прав человека перед органами ООН и в более широком контексте. А это чревато серьезными репутационными потерями", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 8 июня "арбитражный суд" Крыма принял решение расторгнуть договор аренды помещений, который до оккупации был заключен с крымской епархией УПЦ КП.

"Суд" обязал церковь возвратить помещения "министерству имущественных и земельных отношений" Крыма и взыскать в доход бюджета РФ 12 тыс. рублей государственной пошлины. Поводом для расторжения договора стала задолженность в размере 2,3 грн.

24 июля Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги ПЦУ разграбили. По словам архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, из храма украдены все церковные вещи Крымского епархиального управления.

Он отметил, что "министр имущественных и земельных отношений" Крыма Анна Анюхина организовала под видом "внутреннего ремонта" разгром церкви, пока Климент был на конференции по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне.

2 августа оккупационные власти Крыма снова отказали в регистрации Крымской епархии Православной церкви Украины.

19 августа Управление Крымской епархии ПЦУ обжаловало решение "арбитражного суда Крыма" по иску Министерства имущественных и земельных отношений Крыма о расторжении договора аренды помещений собора в Симферополе.

29 августа более 50 прихожан Православной церкви Украины в Крыму обратились в Комитет по правам человека ООН из-за захвата оккупантами последнего храма Крымской епархии ПЦУ.

3 сентября "Апелляционный суд" в Севастополе оставил без изменения решение суда о выселении Крымской епархии ПЦУ из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги.

Правозащитники несколько лет фиксируют факты того, как российские власти оккупированного Крыма систематически нарушают свободу вероисповедания.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник подчеркнула, что за время оккупации Крыма почти все религиозные общины и организации подверглись притеснениям, ограничениям, преследованиям, кроме церкви Московского патриархата.