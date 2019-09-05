Дело МН17: освобождение из-под стражи Цемаха расследование не остановит – нидерландские следователи

В Совместной следственной группе прокомментировали освобождение важного фигуранта дела о сбитом Боинге 777.

Следователи из Совместной следственной группы (JIT) хотели поговорить с бывшим боевиком группировки "ДНР" Владимиром Цемахом, но через решение суда освободить его из-под стражи это будет сложно.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила пресс-секретарь JIT Брехтьє ван де Мосдейк.

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", – сказала она, отказавшись прокомментировать решение украинского суда.

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При этом она заявила, что решение суда на дело МН17 не повлияет.

"Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно продлится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", – подчеркнула пресс-секретарь.

Также она отказалась отвечать, пытались ли следователи из JIT допросить Цемаха, когда его задержали украинские спецслужбы.

Как сообщал УНИАН, в конце июня бывший зенитчик Цемах был задержан на временно оккупированной территории в Донецкой области, в городе Снежном, в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17.

30 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов на арест Цемаха и оставил в силе решение суда первой инстанции о содержании его под стражей.

В конце августа основатель международной группы расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Цемах включен в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. В то же время адвокат Гонтарев в комментарии УНИАН заявил, что ему об этом ничего не известно, и выразил сомнение в том, что предположение основателя Bellingcat соответствует действительности. В СБУ отказались комментировать эту информацию.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха из-под стражи.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «начальником 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был руководителем «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года.