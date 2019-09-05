Правозащитники требуют создать новую парламентскую ВСК по расследованию убийства Гандзюк

В обращении к ВР общественные деятели отмечают, что только активный контроль со стороны парламента позволит избежать рисков и довести расследование нападений на активистов до логического конца - наказания всех заказчиков.

Правозащитные и общественные организации требуют от Верховной Рады создать новую временную следственную комиссию по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов.

Соответствующее заявление к депутатским фракциям, которое поддержали более 20 общественных и правозащитных организаций, обнародовано на странице "Медийной инициативы за права человека" в Facebook.

Правозащитники отметили, что в 2017-2018 годах в Украине произошла серия нападений на гражданских активистов, после которых общественность собрала данные и составила так называемый "список Гандзюк" - 55 дел нападений, среди которых 5 убийств.

Они также напомнили, что в ноябре 2018 года, через два дня после смерти херсонской активистки Гандзюк, по требованию гражданского общества была создана Временная следственная комиссия Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на общественных активистов.

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"Комиссия просуществовала 6 месяцев. За это время комиссией были направлены запросы в правоохранительные органы Украины по 55 нападениям на гражданских активистов, заслушан ряд правоохранителей, проведены три выездных заседания в Херсоне, Одессе и Харькове. Благодаря существованию ВСК дела о нападениях на гражданских активистов находились под постоянным парламентским контролем, что позволило минимизировать риск скрывания их расследования со стороны следственных органов", - говорится в заявлении.

Согласно тексту документа, в отчете ВСК, который был утвержден ВР в июле 2019 года, указано на провалы правоохранительных органов при расследовании дел о нападениях на общественных активистов.

"Однако со стороны правоохранителей не было сделано ни одного вывода из отчета ВСК. Заказчики этих нападений продолжают находиться на свободе, ни одного ответственного за саботаж расследования этих нападений не было привлечено к ответственности, а потерпевшие имеют небезосновательные опасения, что в ближайшее время эти дела начнут просто закрывать. Только активный контроль со стороны парламента позволит избежать этих рисков и довести расследование нападений на гражданских активистов до логического конца - наказания всех заказчиков", - отмечают авторы заявления.

В связи с этим активисты и правозащитники требуют от депутатских фракций ВР создать новую ВСК для расследования сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов со сроком деятельности один год.

Соответствующее заявление поддержали "Правозащитная Инициатива", "ZMINA. Центр прав человека", "Центр гражданских свобод", ВОО "Автомайдан", "Opir.org", "КрымSOS", "Лига законодательных инициатив", "Украинская школа политических студий", ОО "Центр политико-правовых исследований", "Фундация Региональных Инициатив", Инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Движение "ЧЕСТНО", ОО "Центр UA", "Центр Противодействия Коррупции", "Statewatch", "Медийная инициатива по права человека", "Харьковский антикоррупционный центр", ОО "Школа медиа-патриотов", ОО "Неравнодушные", ОО "Захист", "Truth Hounds".