Илью Пономарева лишили неприкосновенности

Неделя в цифрах

11:38, 12 апреля 2015
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1 депутат Госдумы РФ, проголосовавший в прошлом году против аннексии Крыма, лишился депутатской неприкосновенности, 254 голоса отдали народные депутаты Верховной Рады за закон, направленный на десоветизацию Украины, 19 000 военнослужащих получили статус участника боевых действий.

Илью Пономарева лишили неприкосновенности

1 депутат Государственной Думы РФ, проголосовавший в прошлом году против аннексии Крыма, - Илья Пономарев – был лишен депутатской неприкосновенности по запросу Генеральной прокуратуры РФ. 

3 рабочие группы, которые будут нарабатывать изменения в Конституцию Украины по приоритетным направлениям реформирования, - децентрализации, совершенствованию конституционных основ правосудия и конституционного регулирования прав, свобод и обязанностей человека и гражданина – были созданы Конституционной комиссией, сообщают в Администрации президента. 

7 судей Конституционного суда Украины могут лишиться статуса судей и быть привлечены к ответственности по признакам преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины, сообщают в Министерстве юстиции. Речь идет, в частности, об уголовном производстве СБУ против экс-президента Украины и судей Конституционного суда по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением). 

7,5% падения экономики Украины по итогам 2015 года прогнозирует Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings, однако допускает экономический рост уже в 2016 году сразу на 2%, говорится в сообщении агентства. Кроме того, агентство спрогнозировало, что возможный рост в 2016 году усилится в 2017-м до 3,5% и до 4% в 2018 году. 

13 лет проведет за решеткой 57-летний «народный мэр» Бердянска Виктор Калаянов по обвинению в государственной измене, сообщают в прокуратуре Запорожской области. Согласно данным досудебного расследования, в 2014 году он в составе преступной группы планировал приобрести и использовать оружие для проведения подрывной деятельности против Украины и организации массовых беспорядков на территории Бердянска и Мариуполя. После задержания членов группы оперативники изъяли 73 ящика с оружием. 

47 кандидатов подали заявки на замещение должности главы Государственной фискальной службы, сообщают в Министерстве финансов Украины. 20 апреля в ведомстве обещают опубликовать финальный список претендентов, а 23 апреля провести конкурс. 

70% россиян считают, что аннексия Крыма в целом принесла России пользу, свидетельствуют результаты социологического опроса Левада-Центра. 18% респондентов отмечают, что ситуация с Крымом принесла России вред, 12% - затруднились с ответом. Кроме того, 88% опрошенных поддерживают аннексию Крыма, 8% - не поддерживают, 4% - затруднились с ответом. 

160 наименований льготных лекарств можно приобрести в 98 социальных аптеках столичного коммунального предприятия «Фармация» со скидкой до 50%, сообщают в Киевской городской государственной администрации. Для предоставления скидки необходимо предъявить «Карточку киевлянина». 

254 народных депутата проголосовали за принятие закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». 

683 украинца задекларировали доходы за 2014 год свыше 1 000 000 грн, а общий объем задекларированных доходов составил 13,8 млрд грн, сообщают в Государственной фискальной службе Украины. По сравнению с прошлым годом, количество миллионеров сократилось на 3%. 

700 танков, почти 600 артиллерийских систем, 110 средств ПВО и другая военная техника находятся на вооружении боевиков на Донбассе и должна быть выведена с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, заявляют в командовании АТО.  Кроме того, на российско-украинской границе сосредоточено до 420 танков, более 500 артсистем, более 380 боевых самолетов и почти 130 вертолетов. 

1541 боец ​​из Вооруженных сил и ВДВ погибли за время проведения АТО, сообщает волонтер Татьяна Рычкова со ссылкой на данные военного атташе, обнародованные на Житомирском полигоне. Потери боевиков за это время составили более 14 500 человек. 

2 000 единиц огнестрельного оружия украинцы сдали в милицию за десять дней месячника добровольной сдачи оружия, сообщают в департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины. По данным ДСО, кроме огнестрельного оружия, сдано более 1 300 единиц спецсредств, почти 82 400 штук различных боеприпасов к огнестрельному оружию, свыше 119 100 кг взрывчатых веществ, 76 снарядов, 22 мины, 69 гранат и 2 запала. 

2 500 украинцев были освобождены из плена боевиков на востоке Украины, заявил переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит. Около 400 человек находятся в плену боевиков до сих пор. 

19 000 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил, которые являются участниками АТО, получили статус участника боевых действий, сообщают в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины. 

800 000 документов СБУ подлежат рассекречиванию согласно принятому Верховной Радой закону, открывающему доступ к архивам репрессивных органов СССР, заявил глава Национального института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, закон предусматривает длительную процедуру создания Отраслевого государственного архива Института национальной памяти. В его распоряжении будут материалы СБУ, МВД и внешней разведки с 1917 по 1991 год. 

1 213 011 переселенцев из Крыма и Донбасса, или 892 161 семья, находятся на учете в разных регионах Украины, сообщают в Министерстве социальной политики. При этом пособие назначено 297 642 семьям и, на сегодняшний день, получателям перечислено 890,1 млн гривен. 

3 000 000 000 долларов долга к концу 2015 года Россия может потребовать вернуть Украину, заявляют в Министерстве финансов РФ. По данным ведомства, переговоров по реструктуризации украинского долга перед РФ не ведется. 

21 000 000 000 гривен, без учета трансфертов, поступило в общий фонд местных бюджетов за январь-март 2015 года, сообщают в Министерстве финансов. Это на 5 500 000 000 гривен, или на 35,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинским властям). 

24 500 000 000 гривен предусмотрено правительством на выделение субсидий в 2015 году, заявил премьер. На сегодняшний день субсидии в Украине получают 1 200 000 человек. 

Маргарита Андреева

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