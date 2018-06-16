Неделя в цифрах

1 депутат Государственной Думы РФ, проголосовавший в прошлом году против аннексии Крыма, - Илья Пономарев – был лишен депутатской неприкосновенности по запросу Генеральной прокуратуры РФ.

3 рабочие группы, которые будут нарабатывать изменения в Конституцию Украины по приоритетным направлениям реформирования, - децентрализации, совершенствованию конституционных основ правосудия и конституционного регулирования прав, свобод и обязанностей человека и гражданина – были созданы Конституционной комиссией, сообщают в Администрации президента.

7 судей Конституционного суда Украины могут лишиться статуса судей и быть привлечены к ответственности по признакам преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины, сообщают в Министерстве юстиции. Речь идет, в частности, об уголовном производстве СБУ против экс-президента Украины и судей Конституционного суда по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением).

7,5% падения экономики Украины по итогам 2015 года прогнозирует Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings, однако допускает экономический рост уже в 2016 году сразу на 2%, говорится в сообщении агентства. Кроме того, агентство спрогнозировало, что возможный рост в 2016 году усилится в 2017-м до 3,5% и до 4% в 2018 году.

13 лет проведет за решеткой 57-летний «народный мэр» Бердянска Виктор Калаянов по обвинению в государственной измене, сообщают в прокуратуре Запорожской области. Согласно данным досудебного расследования, в 2014 году он в составе преступной группы планировал приобрести и использовать оружие для проведения подрывной деятельности против Украины и организации массовых беспорядков на территории Бердянска и Мариуполя. После задержания членов группы оперативники изъяли 73 ящика с оружием.

47 кандидатов подали заявки на замещение должности главы Государственной фискальной службы, сообщают в Министерстве финансов Украины. 20 апреля в ведомстве обещают опубликовать финальный список претендентов, а 23 апреля провести конкурс.

70% россиян считают, что аннексия Крыма в целом принесла России пользу, свидетельствуют результаты социологического опроса Левада-Центра. 18% респондентов отмечают, что ситуация с Крымом принесла России вред, 12% - затруднились с ответом. Кроме того, 88% опрошенных поддерживают аннексию Крыма, 8% - не поддерживают, 4% - затруднились с ответом.

160 наименований льготных лекарств можно приобрести в 98 социальных аптеках столичного коммунального предприятия «Фармация» со скидкой до 50%, сообщают в Киевской городской государственной администрации. Для предоставления скидки необходимо предъявить «Карточку киевлянина».

254 народных депутата проголосовали за принятие закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

683 украинца задекларировали доходы за 2014 год свыше 1 000 000 грн, а общий объем задекларированных доходов составил 13,8 млрд грн, сообщают в Государственной фискальной службе Украины. По сравнению с прошлым годом, количество миллионеров сократилось на 3%.

700 танков, почти 600 артиллерийских систем, 110 средств ПВО и другая военная техника находятся на вооружении боевиков на Донбассе и должна быть выведена с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, заявляют в командовании АТО. Кроме того, на российско-украинской границе сосредоточено до 420 танков, более 500 артсистем, более 380 боевых самолетов и почти 130 вертолетов.

1541 боец ​​из Вооруженных сил и ВДВ погибли за время проведения АТО, сообщает волонтер Татьяна Рычкова со ссылкой на данные военного атташе, обнародованные на Житомирском полигоне. Потери боевиков за это время составили более 14 500 человек.

2 000 единиц огнестрельного оружия украинцы сдали в милицию за десять дней месячника добровольной сдачи оружия, сообщают в департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины. По данным ДСО, кроме огнестрельного оружия, сдано более 1 300 единиц спецсредств, почти 82 400 штук различных боеприпасов к огнестрельному оружию, свыше 119 100 кг взрывчатых веществ, 76 снарядов, 22 мины, 69 гранат и 2 запала.

2 500 украинцев были освобождены из плена боевиков на востоке Украины, заявил переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит. Около 400 человек находятся в плену боевиков до сих пор.

19 000 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил, которые являются участниками АТО, получили статус участника боевых действий, сообщают в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины.

800 000 документов СБУ подлежат рассекречиванию согласно принятому Верховной Радой закону, открывающему доступ к архивам репрессивных органов СССР, заявил глава Национального института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, закон предусматривает длительную процедуру создания Отраслевого государственного архива Института национальной памяти. В его распоряжении будут материалы СБУ, МВД и внешней разведки с 1917 по 1991 год.

1 213 011 переселенцев из Крыма и Донбасса, или 892 161 семья, находятся на учете в разных регионах Украины, сообщают в Министерстве социальной политики. При этом пособие назначено 297 642 семьям и, на сегодняшний день, получателям перечислено 890,1 млн гривен.

3 000 000 000 долларов долга к концу 2015 года Россия может потребовать вернуть Украину, заявляют в Министерстве финансов РФ. По данным ведомства, переговоров по реструктуризации украинского долга перед РФ не ведется.

21 000 000 000 гривен, без учета трансфертов, поступило в общий фонд местных бюджетов за январь-март 2015 года, сообщают в Министерстве финансов. Это на 5 500 000 000 гривен, или на 35,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинским властям).

24 500 000 000 гривен предусмотрено правительством на выделение субсидий в 2015 году, заявил премьер. На сегодняшний день субсидии в Украине получают 1 200 000 человек.

Маргарита Андреева