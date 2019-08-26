Могут ли школы требовать «добровольные» взносы от родителей

С приближением 1 сентября, вопрос о внесении различных школьных взносов становится все более актуальным. Практически каждый родитель сталкивался с ситуацией, когда учителя или родительский комитет собирали деньги на определенные нужды класса (школы): ремонты, закупку канцелярии, техники, учебников, приобретение парт и другой мебели и т.д. Все это аргументировалось нехваткой финансирования и подавалось под соусом «добровольности». Вот только при отказе от внесения таких взносов, как правило, бывают определенные негативные последствия, в первую очередь, для детей. Например, предвзятое отношение к ученику со стороны учителей, осуждение родителей администрацией школы и даже получение «угроз» об отчислении ученика.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Министерство образования и науки Украины начало действовать и сформировало четкую позицию, что требовать вносить такие взносы – незаконно. МОН, во-первых, ссылается на Конституцию, согласно которой каждый гражданин имеет право на полное среднее образование, которое полностью обеспечивается государством.

Все расходы на нужды школы должны полностью покрываться за счет местного бюджета, а не за счет «добровольных» взносов от родителей

Во-вторых, министерство обращает внимание на решение Конституционного суда №5-рп/2004 (дело о доступности и бесплатности образования), в котором сказано, что бесплатность образования является конституционной гарантией реализации права на образование, что, в свою очередь, предусматривает возможность получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях без внесения какой-либо платы за образовательные услуги.

Позиция в этом решении также полностью согласуется с решением Конституционного суда №18-рп/2002 (дело о бесплатном пользовании школьными учебниками), в котором указано, что безвозмездное пользование школьными учебниками является одной из государственных гарантий получения обязательного полного среднего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

В Законе Украины «Об образовании» есть положения о том, что государство обязано обеспечивать право на бесплатное образование путем развития сети учебных заведений всех форм собственности и обеспечения их финансированием достаточного для предоставления образовательных услуг всем гражданам Украины, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины. Таким образом, государство на самом высоком уровне закрепило право на бесплатное среднее образование, что нашло свое продолжение и в других нормативно-правовых актах.

Соответственно, все расходы на нужды школы должны полностью покрываться за счет местного бюджета, а не за счет «добровольных» взносов от родителей. Важно отметить, что в ходе децентрализации, объемы местных бюджетов значительно возросли, что, в свою очередь, позволяет увеличить финансирование школьных учреждений. Учитывая это, при грамотном менеджменте образовательных заведений, школы могут осуществлять необходимые закупки и проводить ремонты полностью за счет бюджетных средств без «добровольного» сбора денег от родителей.

Но если родителям хочется помочь школе, то любые взносы в виде денег, материальных и нематериальных активов должны предоставляться исключительно по их собственной инициативе и на добровольных началах в порядке, предусмотренным законодательством о благотворительной деятельности и благотворительных организациях.

Учебные заведения, которые получают публичные средства, обязаны обнародовать на своих веб-сайтах не только смету и финансовый отчет о поступлении и использовании всех полученных средств, но и информацию о перечне товаров, работ и услуг, полученных в качестве благотворительной помощи, с указанием их стоимости

Кроме того, согласно части 1 статьи 26 Закона Украины «Об образовании», руководитель учебного заведения несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность учебного заведения. А контроль за финансами учебного заведения и недопущением в учебных заведениях привилегий или ограничений (дискриминации) по различным признакам, в том числе по признаку имущественного положения, осуществляет учредитель учебного заведения или уполномоченное им лицо.

В статье 30 этого же закона также отмечается, что учебные заведения, которые получают публичные средства, обязаны обнародовать на своих веб-сайтах не только смету и финансовый отчет о поступлении и использовании всех полученных средств, но и информацию о перечне товаров, работ и услуг, полученных в качестве благотворительной помощи, с указанием их стоимости, а также о средствах, полученных из других источников, не запрещенных законодательством.

Таким образом, руководство не только должно освещать все финансовые потоки школьного учреждения, но и обязано реагировать на любые вымогательства со стороны сотрудников, и на давление, которое может оказываться на родителей или учеников. В противном случае, руководство образовательного заведения должно привлекаться к ответственности.

Гарик Матосян, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры»