СМИ: К Пасхе на Донбассе нельзя купить яйца и куличи, а цена "корзинки" взлетела до 500 гривень

Пасхальная корзина здесь обойдется, как и в других регионах страны, в 400 грн, только если включит в себя меньше продуктов, передает «Апостроф» со ссылкой на местных жителей.

«У нас цены на продукты, конечно, подскочили по сравнению с тем, что было раньше. Яйца стоят в районе 23-28 грн за десяток, сыр – от 80 грн/кг, сало – от 60 грн. Но люди как-то крутятся, на чем-то экономят, хоть и зарплаты с пенсиями могут не получать месяцами»,– отметила пенсионерка из Донецка Татьяна. Для сравнения, по данным, которые есть в нашем распоряжении, в среднем по Украине сало стоит 36 грн за кг, яйца – 15 грн за десяток.

Вместе с тем, на основании данных, указанных на сайте продуктовой сети, работающей в Донецке, минимальный набор продуктов, меньший, чем в среднем по Украине, стоит в районе 400 грн. «Моя мать работает в Донецке. В будние дни она там, а на выходных приезжает к нам. Так она рассказывает, что если раньше люди покупали десяток яиц, то сейчас ровно столько, сколько нужно, к примеру 3-4 штуки. Так же с остальными продуктами, которые можно купить поштучно»,– говорит Анастасия, проживающая с родителями на даче в селе Правдовка.

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В населенных пунктах, находящихся в прифронтовой зоне, ситуация иная. К примеру, в поселке Новолуганское пасхальная корзина дороже на 100 грн, чем в целом по Украине. «Но продукты у нас дешевле, чем в Горловке. Так как мы находимся в буферной зоне, жители города ездят за покупками к нам. Дальше проехать они не могут, так как нужен пропуск, чтобы проехать украинские блокпосты»,– рассказала жительница поселка Елена.

В Луганской области настроения не праздничные. «Куличей на рынке и в магазинах нет. Люди не готовятся к Пасхе»,– говорит Анатолий, проживающий в Свердловске, который находится в нескольких километрах от российской границы. Люди не получают пенсии, так как ехать за пенсией на территорию, находящуюся под контролем украинских властей, дорого – около 750 грн в оба конца. Работающее население не может обналичить поступающую на карточку зарплату.