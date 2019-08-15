Адвокаты заявляют о фактах фальсификации в ялтинском деле "Хизб ут-Тахрир"

Адвокаты отмечают, что файлы в компьютере одного из задержанных, указанные в протоколе, были созданы уже после его ареста.

Сторона защиты заявляет о фактах фальсификации в деле "Хизб ут-Тахрир" (ялтинская группа).

Как сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook, сегодня в Северо-Кавказском окружном военном суде состоялось судебное заседание по делу ялтинской группы "Хизб ут-Тахрир".

Отмечается, что адвокаты участвовали в слушании по видеосвязи из подконтрольного Кремлю "Военного Гарнизонного суда" в оккупированном Симферополе.

По данным активистов, сегодня был допрошен свидетель защиты в интересах Муслима Алиева, относительно событий, которые произошли зимой-весной 2015 года.

Кроме того, сторона защиты подала ряд ходатайств. Так, адвокат Эмира-Усеина Куку, Сергей Локтев, подал ходатайство в отношении проведения судебно-компьютерной экспертизы изъятой у Куку в день обыска техники, так как указанные в протоколе файлы в компьютере задержанного были созданы в апреле 2016 года, то есть после его ареста.

Адвокаты считают, что данный факт свидетельствует о фальсификации уголовного дела, поскольку обвинитель ссылается на указанные файлы в построении своих "доводов".

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В заседании объявлен перерыв до 11.00 16 августа.

Справка УНИАН. Первых четырех обвиняемых по "ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Инвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук. Рефата Алимова и Арсена Джеппарова арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года.

22 ноября 2018 года в Северокавказском окружном военном суде прошло заседание по делу "Хизб ут-Тахрир" (ялтинская группа). Суд принял решение о продлении сроков содержания их под стражей до 28 февраля 2019 года и оставил в силе решение о возврате дела на повторное рассмотрение в подконтрольную РФ прокуратуру оккупированного Крыма для предъявления Бекирову обвинения в более тяжком преступлении.

27 февраля 2019 года суд в Ростове-на-Дону продлил арест фигурантам "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" до 18 мая, а также вынес решение вывезти подсудимых, которые находились в СИЗО г. Симферополь, в СИЗО 1 г. Ростов-на-Дону.

Адвокаты арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими". В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.