В Одесской области из-за непогоды обесточены 33 населенных пункта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС в Одесской области, 7 апреля в результате осложнения погодных условий обесточены 33 населенных пункта в 9 районах области,

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В частности, по состоянию на 13.00, в Измаильском, Саратском, Татарбунарском, Белгород-Днестровском, Беляевском, Болградском, Ивановском, Коминтерновском, Раздельнянском районах, а также в Одессе. Для восстановления энергоснабжения населенных пунктов привлечены от облэнерго 47 бригад, 145 человек личного состава ГСЧС и 49 единиц техники.

Напомним, в конце марта УНИАН сообщал, что из-за непогоды в Украине остались обесточенными более 200 населенных пунктов.