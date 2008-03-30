На Сумщине вместо демонтированного Ленина появится бюст Героя

В поселке Жовтневое Белопольского района Сумской области демонтирован памятник Владимиру Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о демонтаже памятника, который находился на балансе ООО «Агрофирма «Виктория», было принято на общем собрании этого общества еще 18 декабря 2007 года.

Согласно информации Белопольской райгосадминистрации, на месте, где был памятник Ленину, будет установлен бюст Героя Социалистического труда Ивана Мусиенко. В свое время он возглавлял местный колхоз и сделал значительный вклад в развитие поселка, подчеркнули в РГА. Официальное открытие бюста состоится 17 мая в День поселка.

В настоящее время памятник Владимиру Ленину, который выполнен во весь рост из листовой бронзы, находится на складе ООО АФ «Виктория».