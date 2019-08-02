День Ильи: глава ПЦУ объяснил, почему это важный христианский праздник

Среди ветхозаветных святых пророк Илия был самым значительным по вкладу в распространение веры.

2 августа, церковь чтит память святого Илии, который за тысячу лет до Рождества Христова нес благую весть и обличал пороки народа и его правителей, призывая их обратиться к вере.

Про день Ильи написал у себя на странице в Facebook написал предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Епифаний.

По его словам, среди ветхозаветных святых пророк Илия был самым значительным по вкладу в распространение веры.

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"Святая Церковь чтит память самого большого среди ветхозаветных святых - пророка Божия Илии. Он был человеком, имевшим непоколебимую веру в Бога, безграничное надежду на Него, и всю жизнь посвятила ревностному служению Ему. Илья был великим пророком, чудотворцем, который жил почти за тысячу лет до Рождества Христова, но смело обличал тогдашних правителей и народ, их пороки и страсти, а вместо этого призвал обратиться к правде, к истинному Богу, к истинной вере", - пояснил митрополит.