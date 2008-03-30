В Свято-Владимировском соборе Луганска открыли пекарню, построенную на пожертвования граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, в пекарне будут выпекать хлеб пшеничный и ржаной по старинным рецептам. В воскресенье, 30 мая, хлебом будут угощать прихожан. Новая пекарня будет обеспечивать хлебом учащихся Луганского духовного училища.

Освятил пекарню и первый свежеиспеченный хлеб митрополит Луганский и Старобельский ИОАНИКИЙ.