В Свято-Владимировском соборе Луганска открыли пекарню
06:49, 30 марта 2008Общество
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Освятил митрополит
В Свято-Владимировском соборе Луганска открыли пекарню, построенную на пожертвования граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, в пекарне будут выпекать хлеб пшеничный и ржаной по старинным рецептам. В воскресенье, 30 мая, хлебом будут угощать прихожан. Новая пекарня будет обеспечивать хлебом учащихся Луганского духовного училища.
Освятил пекарню и первый свежеиспеченный хлеб митрополит Луганский и Старобельский ИОАНИКИЙ.
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