Савченко в очередной раз заявила, что не прекратит голодовку в России

Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко в очередной раз заявляет, что не прекратит голодовку, пока ее не вернут в Украину.

Об этом говорится в письме Савченко, обнародованном в Twitter ее адвокатом Николаем Полозовым.

«Из голодовки я не выхожу», - написала Савченко. По ее словам, она поддерживает свой организм «химией» и едой раз в день или через день, чтобы дожить до суда. «Чтобы дождаться суда и на нем присутствовать, я не даю себе умереть», - заявила Савченко. Она сообщила, что сейчас весит 53 кг.

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Кроме того, Полозов обнародовал еще одно письмо Савченко относительно попыток обвинить ее адвоката Марка Фейгина в экстремизме. «Я в шоке», - написала она. «Следственный комитет РФ не смог сломать меня! Поэтому взялся за моих адвокатов», - отметила Савченко.

Заявленіе Надежды Савченко о попытке возбуждения уголовного дела против ее адвоката Марка Фейгина #FreeSavchenkopic.twitter.com/w47j4FVNhc - Николай Полозов (@Moscow_advokat) April 3, 2015

Также Полозов, ссылаясь на информацию следователя Грачева, сообщил, что в понедельник, 6 апреля, в СИЗО с Савченко будут проводится следственные действия.