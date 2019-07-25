Убийство 18-летней студентки в Киеве: подозреваемого взяли под стражу

Злоумышленник нанес знакомой девушке многочисленные удары в различные части тела.

Молодого человека, подозреваемого в убийстве 18-летней девушки, тело которой с признаками насильственной смерти нашли в квартире в Голосеевском районе столицы, взяли под стражу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«24 июля 2019 года, находясь в квартире потерпевшей, 18-летний юноша в ходе внезапно возникшего конфликта на почве ревности нанес знакомой девушке многочисленные удары в различные части тела. От полученных ударов 18-летняя девушка умерла», - говорится в сообщении.

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Злоумышленник переоделся и покинул место совершения преступления. Он был задержан в Полтаве.

В настоящее время задержанный извещен о подозрении в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины) и судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.