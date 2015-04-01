СМИ: Фабрику "Рошен" в Липецке заблокировал ОМОН (фото)

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Большинство служебных и мобильных телефонов сотрудников пока не отвечают.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов РФ в масках не выпускают с территории фабрики рабочих, не возможно также зайти на фабрику, передает местный портал GOROD48.

По словам начальника юридического отдела фабрики, "маски-шоу" на фабрике "Рошен" начались в 8 утра.

Люди в масках собрали весь персонал в актовом зале, и проводят следственные действия.

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Заместитель генерального директора фабрики Константин Вахонин на вопрос, что происходит на предприятии, эмоционально ответил: "Спросите у тех кто сюда пришел".

Напомним, ранее сообщалось, что Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" приостанавливает работу из-за накопления продукции на складах. Сообщалось, что сотрудникам фабрики за вынужденный простой будет выплачено две трети заработка, некоторые пойдут в плановые отпуска.