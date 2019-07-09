САП обжалует оправдательный приговор мэру Одессы и другим фигурантам дела о покупке завода "Краян"

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заверяют, что следователи собрали большое количество надлежащих и допустимых доказательств, доказывающих виновность Одесского городского головы Геннадия Труханова и других лиц в нанесении городскому бюджету ущерба.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что обжалуют оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и другим фигурантам дела о покупке здания завода "Краян".

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

"... прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением. По мнению стороны обвинения, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, проведено всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в указанном уголовном производстве, собрано большое количество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность Одесского городского головы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДело Труханова: суд во время зачитывания приговора мэру Одессы "заминировали"

Отмечается, что после ознакомления с полным текстом приговора прокуроры САП подадут апелляционную жалобу на указанное решение суда.

Как сообщал УНИАН, Труханов и другие должностные лица обвинялись в завладении средствами городского бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода «Краян».

В сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел за 185 млн грн здание завода у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

Читайте такжеДело завода "Краян": САП просит приговорить мэра Одессы Труханова к 12 годам тюрьмы

На скамье подсудимых находились Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО «Девелопмент элит» (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и предприятия «Брокбизнесконсалт» (оценщик) Галина Богданова.

В апреле 2019 года руководитель САП Назар Холодницкий заявил о необходимости согласования нового обвинительного акта. После его согласования стало известно об изменении суммы средств городского бюджета, которой соучастники завладели, - она уменьшена с 185 млн грн почти до 92,66 млн грн.

Сегодня, 9 июля, Малиновский райсуд Одессы вынес оправдательный приговор всем фигурантам дела, в том числе и Труханову.

Суд заявил, что не установлены нарушения, которые свидетельствовали бы о том, что должностные лица нанесли бюджету ущерб, а прокуратура не доказала вину фигурантов. Также суд признал недопустимыми ряд доказательств, представленных стороной обвинения, и сообщения о подозрении Труханову и другим фигурантам.