Суд оправдал мэра Одессы Труханова в деле о покупке здания завода "Краян"

Согласно материалам дела, Труханов вместе с другими фигурантами дела подозревался в покупке здания завода по завышенной цене и присвоении почти 200 миллионов гривень.

Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор в отношении всех фигурантов дела о покупке здания бывшего завода «Краян», в том числе в отношении мэра города Геннадия Труханова.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в райсуде продолжилось оглашение приговора городскому голове и другим лицам, которые обвиняются в завладении средствами местного бюджета при покупке здания бывшего завода.

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Суд заявил, что не установлены нарушения, которые свидетельствовали бы о том, что должностные лица нанесли бюджету ущерб, а прокуратура не доказала виновность фигурантов.

Также суд признал недопустимыми ряд доказательств, представленных стороной обвинения, в частности, экспертизу оценки здания и пр. Неправомерным признано сообщение о подозрении Труханову и другим фигурантам, сделанное, по мнению суда, следователем, который не уполномочен был это делать.

Суд также постановил вернуть залог, который некоторые фигуранты дела вносили в качестве альтернативы содержания в СИЗО, и отменил ранее наложенный арест имущества, в том числе мэра города.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры не присутствовали в суде во время оглашения приговора.

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Как сообщал УНИАН, Труханов и другие должностные лица обвинялись в завладении средствами городского бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода «Краян».

В сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел за 185 млн грн здание завода у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

14 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу.

На скамье подсудимых – Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО «Девелопмент элит» (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и предприятия «Брокбизнесконсалт» (оценщик) Галина Богданова.

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В апреле 2019 года руководитель САП Назар Холодницкий заявил о необходимости согласования нового обвинительного акта. После его согласования стало известно об изменении суммы средств городского бюджета, которой соучастники завладели, - она уменьшена со 185 млн грн почти до 92,66 млн грн.

25 июня прокуратура попросила суд назначить Труханову наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 27 июня были завершены прения и суд удалился в совещательную комнату. 4 июля суд начал оглашать приговор по указанному делу.