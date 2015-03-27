В оккупированном Крыму обыскивают дом первого заместителя главы Меджлиса

В доме первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в селе Первомайском Симферопольского района проходит обыск, сообщает Крым.Реалии.

Как сообщил активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев, обыск проводят несколько сотрудников Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Крыму в присутствии самого Джеляла. Также во время обыска присутствует адвокат.

По словам Смедляева, основанием для проведения обыска послужило уголовное дело по событиям 26 февраля 2014 года.

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«Джелял проходит по этому делу в качестве свидетеля», – отметил Смедляев.

Он также сообщил, что обыск начался после пятичасового допроса Джеляла в Главном следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Крыму.

В настоящее время возле дома Джеляла находятся его родные и близкие.

Ранее, в пятницу 27 марта первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла вызвали на допрос по «делу 26 февраля».

23 марта в следственном комитете состоялся допрос заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Его спрашивали о деятельности Ахтема Чийгоза и о том, кто был организатором митинга 26 февраля 2014 года.

26 февраля 2014 года под крымским парламентом состоялся масштабный митинг противников и сторонников отделения Крыма от Украины. Крымским татарам, представителям Меджлиса и проукраинским активистам противостояли пророссийские настроенные граждане, которых организовали лидеры «Русского единства» во главе с нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.