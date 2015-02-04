ГПУ расследует незаконный арест в Крыму лидера Меджлиса Чийгоза

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, отметив, что производство начато по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечали в Генпрокуратуре, согласно информации в СМИ, 29 января этого года на временно оккупированной территории Крыма неустановленными лицами, которые представились сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, незаконно задержан заместитель председателя представительного органа крымских татар Чийгоза.

Читайте такжеМИД требует от оккупационной власти немедленно освободить ЧийгозаВ этот же день незаконно образованным Киевским районным судом Симферополя ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Указанными противоправными действиями нарушены права гражданина на свободу передвижения и неприкосновенность, которые закреплены в Конституции Украины», - отметили в ГПУ, уверив, что будут принимать принципиальные и своевременные меры с целью защиты прав граждан на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Как сообщал УНИАН, и.о. председателя Меджлиса крымских татар Чийгоз был задержан 29 января «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках». По словам официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда состоялась акция протеста при участии активистов Меджлиса в Симферополе у здания крымского парламента.

29 января Киевский райсуд Симферополя принял решение об аресте Чийгоза до 19 февраля.