Премьер дал совет ведущей Мосейчук, как реагировать на ботов в сети

Ведущая возмутилась предвыборными технологиями и посоветовала политикам иначе расходовать средства.

Лучшей реакцией на провокации ботов в сети является игнорирование. Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Ведущая шоу Наталья Мосейчук рассказала, что ее опять в соцсетях атакуют боты, передает ТСН.

"Я так поняла, что заработали ботофермы – им накинули денег до парламентских выборов", - пояснила она. И зачитала комментарий о "полном разочаровании" и "Скабеева отдыхает", а также обвинения в продажности. "То есть можно обзываться, а потом так: боженька, что же вы говорите! Киберполиция, возможно, вы что-то сделаете? Ну, просто уже надоело", - призналась Мосейчук.

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Она предложила политикам деньги, которые тратятся на ботоферы, билборды и рекламу в почтовые ящики – направить на благотворительность и помочь больным детям, которым простые украинцы собирают необходимые для лечения за границей суммы. "Говорите человеческим языком, уважайте людей и пустите это все на трансплантацию, которая до сих пор не заработала у нас", - заявила ведущая.

При этом ее коллега в студии Сергей Иванов отметил, что "никто не прекратит", поскольку есть реакция, а значит, такие действия достигли своей цели, и стыдно ботам не будет. "Это лишний раз доказывает, что эта политика является эффективной – им еще больше нарежут денег", - считает он.

Присутствующий в студии премьер-министр также отреагировал на речь Мосейчук. "Я хочу сказать, что то, что вам пишут – это глупости. Просто не читайте", - посоветовал он. "Я давно так делаю", - добавил Гройсман.