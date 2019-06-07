Князев раскрыл полную хронологию событий после ранения 5-летнего Кирилла в Переяславе

Сообщение о ранении 5-летнего мальчика поступило 31 мая о16:55 от дежурного врача Переяславской районной больницы.

Глава Национальной полиции Сергей Князев раскрыл полную хронологию действий полиции после ранения 5-летнего мальчика из Переяслава, в результате чего он умер.

О действиях полиции он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

В 16:55 в пятницу, 31 мая на телефон отдела полиции поступило сообщение от дежурного врача Переяславской районной больницы о том, что к ним доставили 5-летнего мальчика. Он имеет черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, внутренне-мозговую гематому костей черепа слева.

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"Следственно-оперативная группа прибыла в районную больницу. Офицеры полиции опросили родителей. Первый вопрос был: что случилось. Они пояснили, что ребенок играл на улице и упал, ударившись головой о мостовую. После опроса врачей полицейские тоже не смогли установить более конкретных обстоятельств", - говорит Князев.

Ребенка полицейские не видели, поскольку с ним работали врачи. Полицейских могут допустить к пострадавшим в двух случаях: если они сознательные или общение с полицейскими не принесет потери здоровья потерпевшему.

"Собрав данные и имея предварительно такой диагноз, следственно-оперативная группа прибыла на место падения ребенка, где обнаружила пятна крови на мостовой. Полицейские осмотрели место, изъяли наслоения грунта, начали опрашивать людей относительно обстоятельств происшествия", - пояснил он.

В 23:13 из больницы поступило сообщение, что хирург, который прибыл из областной больницы Киева, закончив осматривать рентген-снимок ребенка, обнаружил инородное тело. Он также сообщил, что имеется входное пулевое отверстие в передней части головы. Он начал осматривать снимок около 23 часов.

"После этого следователь внес сообщение о преступлении в Единый государственный реестр досудебных расследований о возбуждении тяжкого преступления, то есть статьи 121 части первой - умышленное нанесение телесных повреждений. Руководитель отдела поднял о тревоге личный состав районного отделения полиции и первые офицеры уголовной полиции получили задание помогать следственно-оперативной группе дополнительно проводить и расширить поиски свидетелей и осмотра близлежащих территорий", - говорит Князев.

На расстоянии 40 метров от места падения ребенка на краю обрыва полицейские обнаружили остатки стаканов и бутылки. "Соответственно от места обнаружения бутылок и падения появилась траектория поиска. На другой стороне обрыва, на крыльце дома были найдены несколько гильз. Это дало возможность предположить офицерам, что это было место совершения правонарушения. Полицейские установили, что дом принадлежит бывшей жене нынешнего работника полиции этого же отдела. По согласованности с местным прокурором, который был на месте происшествия, полицейские зашли на обыск дома, другие работники полиции начали поисковые мероприятия по установлению всех участников событий", - рассказал руководитель Нацполиции.

В 4.04 всех четырех лиц, которые принимали участие в правонарушении, доставили в отдел полиции. "За этот промежуток времени, между 23.30 вечера и 4.04 утра было проведено три неотложных обыска в помещениях, чтобы была возможность немедленного изъять все вещественные доказательства по этому делу", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец в нетрезвом состоянии (по словам свидетелей) устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульных подозревают в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.