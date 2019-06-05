Украинская делегация планирует привезти домой десятерых детей арестованной в Грузии матери (видео)

Сегодня уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба по поручению президента встретился с представителями Генеральной прокуратуры Грузии и Министерства труда, здоровья и социальных дел.

В Грузии идет процесс оформления необходимых документов для возвращения в Украину 10 детей задержанной украинки Юлии Сусляк.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, президент Владимир Зеленский отправил уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения в Украину 10 детей семьи Сусляк из Хмельницкой области.

Согласно сообщению, сегодня Кулеба по поручению президента встретился с представителями Генеральной прокуратуры Грузии и Министерства труда, здоровья и социальных дел. «По словам Николая Кулебы, сейчас решается вопрос возвращения детей в Украину, в частности, продолжается процесс надлежащего оформления всех необходимых документов. Уже есть предварительные договоренности с Генеральной прокуратурой и Министерством труда, здоровья и социальных дел Грузии о том, чтобы доставить детей на родину», - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что в Грузии находится группа представителей Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области во главе с руководителем службы по делам детей, который является уполномоченным лицом и имеет право сопровождать детей в Украину.

Ожидается, что сегодня вечером Кулеба встретится с детьми семьи Сусляк, добавили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время дети находятся в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии, а их мать, Юлия Сусляк - под стражей. Юлию и ее мужа Юрия подозревают в торговле детьми. Женщину задержали, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года со суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.

Как сообщал УНИАН, в Грузии украинку Юлию Сусляк с 10 детьми задержали по подозрению в торговле людьми.

По словам первого заместителя председателя Национальной полиции - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, 19 апреля с территории России транзитом через Грузию в оккупированную Абхазию намеревалась выехать 37-летняя гражданка Украины вместе с 10 детьми (2008, 2013, 2014, 2017, 2018 годов рождения). Правоохранителям она объяснила, что четверо детей - ее родные, а другие рождены в Украине с помощью репродуктивной медицины.

28 мая семья задержанной в Грузии украинки с 10 детьми попросила президента Владимира Зеленского содействовать в помощи.

4 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что вопрос возвращения в Украину 10 детей задержанной украинки сдвинулся с мертвой точки.