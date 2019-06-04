Во Львове возле управления полиции зажгли лампадки в память об убитом мальчике

Сегодня в 19:00 во Львове запланирована массовая акция возле управления Нацполиции в рамках всеукраинской акции "Безнаказанность убивает".

Во Львове во вторник, 4 июня, возле здания Главного управления Нацполиции несколько представителей общественных организаций зажгли лампадки и поставили портрет пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, которого, по данным следствия, смертельно ранили патрульные полицейские в Переяславе-Хмельницком на Киевщине.

Акцию организовал местный активист Михаил Яворский, передает Радио Свобода.

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«Здесь люди без политических лозунгов. Пусть львовяне приходят и высказывают свое отношение к той трагедии, которая произошла. Выражаем соболезнования семье. Виновные в убийстве должны максимально ответить, их должны судить по соответствующей статье. Общество должно знать, как эти правоохранители проходили переаттестацию, как остались в полиции. Много старых работников остались в полиции, и реформа не состоялась до конца. Это большой прецедент. Пойдет ли министр Аваков в отставку?» - спрашивает Яворский.

Сообщается, что львовяне активно подписываются под петицией с требованием об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также сегодня в 19:00 во Львове запланирована массовая акция возле управления Нацполиции в рамках всеукраинской акции «Безнаказанность убивает».

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Они попали в 5-летнего мальчика, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице. Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса). Сегодня ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога второму подозреваемому – Приходько.