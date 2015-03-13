В Лисичанске открылась Луганская областная детская больница (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной администрации со ссылкой на председателя Геннадия Москаля, медицинское учреждение будет принимать пациентов со всей области по обе стороны линии разграничения огня. Больница открыта на базе городской детской больницы.

В медучреждение поставлено современное медицинское оборудование, которое в конце февраля прибыло в Северодонецк из Дании. Обустроены три новых операционных блока, обновлены отделения реанимации и патологии новорожденных.

Читайте такжеВ Попасной открыли первый добровольческий мобильный госпитальКроме того, здесь будут работать три кафедры Луганского государственного медицинского университета, поэтому больница, в которой сейчас 160 коек, имеет статус клинической.

Также в ближайшее время планируется создание здесь областного онкологического диспансера, сейчас он временно размещен в Кременной, где врачи принимают пациентов со всей области и проводят операции.

Москаль отметил, что руководство области намерено принимать на работу врачей с оккупированных территорий.