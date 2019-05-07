В центре Киева 9 мая будет ограничено движение транспорта

В четверг с 5.00 на улицах возле парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными мероприятиями ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В центре Киева в четверг, 9 мая, в связи с памятными и торжественными мероприятиями будет ограничено движение транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Отмечается, что 9 мая с 5.00 на улицах возле парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными мероприятиями ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Движение перекроют на ул. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной), пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной), ул. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской), пер. Бутышев, ул. Омеляновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. Мазепы до ул. Цитадельной).

В мэрии сообщают, что на этой неделе в Киеве будут отмечать День памяти и примирения и 74-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В частности, 9 мая традиционно в парке Вечной Славы будет проходить торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. В этот же день в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоятся поминальный реквием «Память», молебен за мир в Украине. На Певческом поле Печерского ландшафтного парка для посетителей подготовлена художественная программа «Рокам ніколи пам’яті не стерти» с участием мастеров искусств, творческих любительских и ветеранских самодеятельных коллективов.

Как сообщал УНИАН, 8 и 9 мая по всей территории государства пройдут массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. По предварительной информации, в этих мероприятиях планируют принять участие около 220 000 человек.