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Оля Полякова обвинила американскую певицу в плагиате ее наряда (фото)

14:47, 07 мая 2019
Общество
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Певица показала два фото для сравнения / фото УНИАН

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова в очередной раз иронично "наехала" на звезду, которая "сплагиатила" ее фирменный головной убор - кокошник. На этот раз досталось американской певице Кэти Перри.

Полякова заметила сходство между своим образом с люстрой на голове и образом невесты Орландо Блума, в котором та появилась на Балу Института костюмов в Нью-Йорке. Певица показала два фото для сравнения. 

Как сообщал УНИАН, экстравагантный вид Ким Кардашьян возмутил Олю Полякову.

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Теги: #певица Кэти Перри#Оля Полякова