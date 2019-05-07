Оля Полякова обвинила американскую певицу в плагиате ее наряда (фото)
14:47, 07 мая 2019Общество
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Полякова заметила сходство между своим образом с люстрой на голове и образом Кэти Перри.
Певица показала два фото для сравнения / фото УНИАН
Популярная украинская исполнительница Оля Полякова в очередной раз иронично "наехала" на звезду, которая "сплагиатила" ее фирменный головной убор - кокошник. На этот раз досталось американской певице Кэти Перри.
Полякова заметила сходство между своим образом с люстрой на голове и образом невесты Орландо Блума, в котором та появилась на Балу Института костюмов в Нью-Йорке. Певица показала два фото для сравнения.
Как сообщал УНИАН, экстравагантный вид Ким Кардашьян возмутил Олю Полякову.
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