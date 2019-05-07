Оля Полякова обвинила американскую певицу в плагиате ее наряда (фото)

Полякова заметила сходство между своим образом с люстрой на голове и образом Кэти Перри.

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова в очередной раз иронично "наехала" на звезду, которая "сплагиатила" ее фирменный головной убор - кокошник. На этот раз досталось американской певице Кэти Перри.

Полякова заметила сходство между своим образом с люстрой на голове и образом невесты Орландо Блума, в котором та появилась на Балу Института костюмов в Нью-Йорке. Певица показала два фото для сравнения.

Как сообщал УНИАН, экстравагантный вид Ким Кардашьян возмутил Олю Полякову.