Умер известный украинский скульптор, который создал герб Киева

Борис Довгань имеет звание Почетного академика Национальной академии искусств Украины и Заслуженного деятеля искусств Украины.

Вчера, 30 апреля, на 91 году жизни умер известный украинский скульптор Борис Довгань.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Татьяна Стус.

За свою долгую жизнь Борис Степанович Довгань, создал десятки скульптур, мемориальных досок, памятников и выступил соавтором советского герба Киева.

Среди его работ: памятник "художникам - жертвам репрессий" (1996); памятник Папе Римскому - Иоанну Павлу ІІ в Киеве на территории посольства государства Ватикан (2002), памятник Александру Пушкину в Гурзуфе, композиция "Меркурий" в парке "Александрия" в Белой Церкви. Одной из последних работ Довганя стал памятник актеру и певцу Александру Вертинскому, которого автор изобразил в образе Пьеро.

Борис Довгань имеет звание Почетного академика Национальной академии искусств Украины и Заслуженного деятеля искусств Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 января умер бывший главный художник украинской столицы Георгий Куровский, который был среди авторов одного из символов Киева - скульптуры архангела Михаила.