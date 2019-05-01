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Умер известный украинский скульптор, который создал герб Киева

15:10, 01 мая 2019
Общество
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Умер украинский скульптор Борис Довгань / фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Татьяна Стус.

За свою долгую жизнь Борис Степанович Довгань, создал десятки скульптур, мемориальных досок, памятников и выступил соавтором советского герба Киева.

Герб Киева во времена УССР / wikipedia.org

Среди его работ: памятник "художникам - жертвам репрессий" (1996); памятник Папе Римскому - Иоанну Павлу ІІ в Киеве на территории посольства государства Ватикан (2002), памятник Александру Пушкину в Гурзуфе, композиция "Меркурий" в парке "Александрия" в Белой Церкви. Одной из последних работ Довганя стал памятник актеру и певцу Александру Вертинскому, которого автор изобразил в образе Пьеро.

Памятник Александру Вертинскому на Андреевском спуске в Киеве / фото УНИАН

Борис Довгань имеет звание Почетного академика Национальной академии искусств Украины и Заслуженного деятеля искусств Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 января умер бывший главный художник украинской столицы Георгий Куровский, который был среди авторов одного из символов Киева - скульптуры архангела Михаила.

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Теги: #Киев#скульптура#умер