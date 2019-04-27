Трагический пожар в лагере "Виктория": суд продлил арест экс-директору

В 2017 году во время пожара в оздоровительном лагере погибли три девочки, участницы творческого коллектива «Адель».

Киевский районный суд Одессы сегодня продлил экс-директору оздоровительно-спортивного муниципального комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну срок содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, мера пресечения по ходатайству прокурора продлена на 60 суток.

На предыдущем судебном заседании стало известно, что художественный руководитель творческого коллектива «Адель» Татьяна Егорова, которая является свидетелем по делу, покинула Украину.

По данным Государственной пограничной службы, Егорова еще в декабре прошлого года через аэропорт «Борисполь» выехала в Барселону (Испания) и обратно не возвращалась.

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Как сообщал УНИАН, пожар в одесском лагере «Виктория», во время которого погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. Правоохранители открыли несколько уголовных производств (они уже переданы в суд), в которых фигурируют в качестве подозреваемых директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор. Суд принял решение только по Цокур, которая приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Из всех фигурантов в СИЗО содержится только Саркисян. Также прокуратура объявила о подозрении в растрате крупной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории».

29 ноября 2018 года исполком Одесского горсовета принял решение о передаче «Виктории» под временное размещение военнослужащих, 6 декабря суд снял арест с каменных корпусов лагеря. После прохождения соответствующей подготовки резервисты покинули территорию комплекса.

18 февраля 2019 года директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич заявила, что летом лагерь откроют.

В марте стало известно, что независимые эксперты выявили грубые нарушения строительных норм при сооружении деревянных корпусов в лагере.