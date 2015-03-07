В Луганской области вдоль линии разграничения огня открылись три школы

В трех населенных пунктах Луганской области, расположенных вдоль линии разграничения огня, возобновили работу три школы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, в населенных пунктах на линии разграничения огня продолжается восстановление мирной жизни, сюда постепенно начинают возвращаться мирные жители. В поселках Нижний и Светличное уже несколько недель работают все системы жизнеобеспечения, а на днях здесь возобновили работу два общеобразовательные школы, которые были закрыты более двух месяцев.

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"Кроме того, в Светличном вновь заработал детский сад, который также был закрыт более двух месяцев. Всего в обе школы сейчас приходят около 70% учеников, остальные дети пока не вернулись домой. В учебных и воспитательных помещениях силами сельской власти восстановлено теплоснабжение. В Станице Луганской, которая особенно интенсивно обстреливалась, повреждены все три школы. На днях одна из них возобновила работу", - отметил Москаль. Поскольку осуществлять учебный процесс в разрушенном здании пока невозможно, для учеников найдены другие помещения в центральной части поселка, один из которых - бывший офис Партии регионов, руководство которой сбежало сразу после начала боевых действий. Еще две общеобразовательные школы в Станице работают в дистанционном режиме.