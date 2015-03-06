ВМС останутся полноценным видом Вооруженных Сил, штаб из Одессы переводить не будут - Тымчук

Об этом говорится в ответах Генштаба на запросы депутата ВР Дмитрия Тымчука, сообщил Тымчук в своем Facebook.

"Согласно разработанного в МО проекта Государственной целевой оборонной программы оптимизации и реорганизации Вооруженных Сил Украины на 2015-2017 гг, ВМС останутся в составе ВСУ как полноценный вид Вооруженных Сил (ни о каких сокращениях до флотилии речь, если верить военному руководству, не идет)", - сообщил Тымчук.

Читайте такжеВ Одессе военные моряки презентовали фотовыставку ко Дню Вооруженных силТакже в Генштабе заявили, что речь о переводе штаба ВМС из Одессы не идет.