ВМС останутся полноценным видом Вооруженных Сил, штаб из Одессы переводить не будут - Тымчук
15:18, 06 марта 2015Общество
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В Генштабе утверждают, что ВМС Украины не будут сокращать до флотилии, а штаб флота - переводить из Одессы.
ВМС не будут переводить из Одессы / Фото УНИАН
Об этом говорится в ответах Генштаба на запросы депутата ВР Дмитрия Тымчука, сообщил Тымчук в своем Facebook.
"Согласно разработанного в МО проекта Государственной целевой оборонной программы оптимизации и реорганизации Вооруженных Сил Украины на 2015-2017 гг, ВМС останутся в составе ВСУ как полноценный вид Вооруженных Сил (ни о каких сокращениях до флотилии речь, если верить военному руководству, не идет)", - сообщил Тымчук.
Читайте такжеВ Одессе военные моряки презентовали фотовыставку ко Дню Вооруженных силТакже в Генштабе заявили, что речь о переводе штаба ВМС из Одессы не идет.
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