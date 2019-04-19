Звонок президента: у Порошенко не знают, откуда взяли личные номера украинцев

Руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Максим Саврасов отметил, что оплачивались эти звонки из избирательного фонда кандидата.

Руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Максим Саврасов заявил, что не знает, откуда взяли номера украинцев, которым звонил робот с голосом Петра Порошенко.

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На вопрос общественного движения "Честно", где штаб Порошенко взял телефонные контакты украинцев, которые являются персональными данными, Саврасов ответил, что "алгоритма не знает".

При этом, по его словам, такие звонки оплачивались из избирательного фонда кандидата Порошенко, однако точную сумму он не назвал.

"Сумму не знаю, проплачиваем из фонда", – сказал он.

В "Честно" проанализировали промежуточный отчет Порошенко от 13 апреля по расходам на предвыборную кампанию, однако не нашли там расходов на такие звонки.

"Вероятно, эта статья расходов будет содержаться в финальном отчете, который обнародуют уже после второго тура выборов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля украинцы начали сообщать в соцсетях, что получают телефонные звонки, в которых им проигрывается запись обращения Петра Порошенко. Президент Украины просит прийти на выборы 21 апреля и поддержать его курс.