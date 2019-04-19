В Киеве сегодня метро и троллейбусы изменят режим работы из-за дебатов на "Олимпийском"

Маршруты движения изменяются с 12.00 в связи с проведением массовых мероприятий на НСК «Олимпийский», со схемой можно ознакомиться на сайте городской власти.

Сегодня в центре столицы изменит работу общественный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Так, ориентировочно с 12:00 и до окончания мероприятий вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов № 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к и автобусов маршрутов № 5, 20, 55, 69. Читайте также"Я не сдаюсь": Порошенко обратился к украинцам перед дебатами (видео) Транспорт будет курсировать следующим образом: троллейбусы маршрута № 3 - от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала «Южный»; троллейбусы маршрута № 9 - от Международного аэропорта «Киев» («Жуляны») до железнодорожного вокзала «Южный»; троллейбусы маршрута № 12 - от ст. м. «Васильковская» до ст. м. «Лыбидская»; троллейбусы маршрута № 14 - от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной); троллейбусы маршрута № 15 - от ст. м. «Выдубичи» до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной); троллейбусы маршрутов № 40, 40к - от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив) Читайте такжеПорошенко всегда старался быть копией Путина - политолог автобусы маршрута № 5 - в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Ямской по собственной трассе, далее ул. Казимира Малевича - ул. Короленковская - ул. Тарасовская, дальше по собственному маршруту; автобусы маршрута № 20 - от ж/м Корчеватое до ул. Деловой; автобусы маршрута № 55 - от Дарницкой площади до ул. Бассейной; автобусы маршрута № 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской. Со схемой можно ознакомиться по ссылке https://kyivcity.gov.ua/news/do_uvagi_vodiv_zavtra_u_tsentri_stolitsi_obmezhat_rukh_skhema/ Как сообщал УНИАН, 19 апреля в центре Киева полицейские ограничивать движение транспорта с 10:00 до 22:00 на участках улиц Большой Васильковской, Деловой, Василия Тютюнника, Физкультуры, Жилянской, Саксаганского, Эспланадной, Рогнединской. Кроме того, 19 апреля ограничат вход на станции метро «Льва Толстого» и «Олимпийская». Ограничения на вход планируют применить с 18:00 до 19:00, на выход - после завершения мероприятия. На станцию «Дворец спорта», предварительно, будут запускать без ограничений.

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