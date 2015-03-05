Электронные сигареты могут помочь в снижении вреда от курения – эксперт

Об этом сообщает британское издание The Spectator.

Дерек Ях в прошлом возглавлял департамент неинфекционных заболеваний Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), руководил инициативной группой ВОЗ «Мир без табака».

По словам ученого, уже проведено несколько исследований, которые доказывают, что электронные сигареты являются менее вредными, чем традиционные. Однако ВОЗ не спешит признавать преимущества электронных сигарет.

По данным организации Action on Smoking and Health, 38% британских курильщиков уверены: электронные сигареты помогают им бросить курить. Еще 25% заметили, что благодаря электронным сигаретам, они стали меньше курить. Таким образом, если ВОЗ не признает преимуществ электронных сигарет и будет выступать за строгое законодательное регулирование, это может помешать курильщикам переключиться на менее вредные электронные сигареты, а значит и спасти миллионы жизней.

В качестве примера необоснованного и избыточного регулирования товаров, которые снижают уровень курения, ученый приводит пример снюса – бездымного жевательного табака, продажа которого запрещена во всех странах Евросоюза, кроме Швеции. Но именно в Швеции уровень курения – самый низкий среди стран ЕС.

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«В Швеции уровень смертности мужчин из-за проблем со табакокурением в 2,5 раза ниже, чем в среднем по странам Евросоюза. И одна из причин в том, что в течение многих последних лет местное население отдавало предпочтение снюсу, а не обычным сигаретам. С увеличением потребления снюса табакокурение резко снизилось. Аналогичная ситуация в Норвегии: благодаря росту потребления снюса, с 1985 по 2012 г. уровень табакокурения снизился на 20%» - привел пример Дерек Ях.

Слова эксперта подтверждают и данные доклада ВОЗ «Смертность, вызванная табаком». В 2012 г. уровень смертности от рака легких в Швеции составлял 87 смертей на 100 тысяч населения (среди мужчин 60-69 лет), в то время как в в среднем по Европе – 220 смертей на 100 тыс. населения.

Но, несмотря на наличие объективных аргументов о том, что использование снюса снижает табакокурение и вред, связанный с курением, продажа снюса до сих пор запрещена почти во всех странах ЕС. И, похоже, что электронным сигаретам и другим инновационным технологиям по бездымному потреблению никотина придется столкнуться с таким же консервативным подходом – прогнозирует старший вице-президент Vitality Institute Дерек Ях.