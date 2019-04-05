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"Крепкий орешек": Потап заметно похудел и привел поклонников в восторг (фото)

14:42, 05 апреля 2019
Общество
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Судья шоу "Голос країни 9" позировал возле кирпичной стены в узких джинсах / Фото: Instagram

Судья шоу "Голос країни 9" позировал возле кирпичной стены в узких джинсах, черной футболке и ветровке, а также модных слипонах на ногах.

"Желаю всего наилучшего", - подписал он публикацию на английском языке.

Поклонники в сети отметили, что Потап заметно похудел и похорошел и на этом снимке похож на "Крепкого орешка" Брюса Уиллиса. 

Как сообщал УНИАН, ранее Потап рассказал об отношениях с бывшей женой

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Теги: #Потап и Настя