Триумф The Hardkіss и MARUV: названы победители музыкальной премии YUNA-2019

В столице состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим из лучших в музыке.

В Киеве прошла ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии YUNA-2019.

Триумфаторами этого года стали группа The Hardkіss и певица MARUV. Об этом пишет ТСН.

Артисты победили сразу в нескольких номинациях. Так, группа The Hardkіss стала лучшей рок-группой, их концерт "Залізна ластівка" стал лучшим шоу года. Кроме того, их альбом "Залізна ластівка" также был признан лучшим.

Вслед за The Hardkiss три награды домой забрала певица MARUV. На YUNA исполнительница стала "Открытием года", ее песня Drunk Groove назавана лучшей песней на иностранном языке, а также статуэтку певица получила в номинации "Лучший дуэт".

Интересно, что коллектив "Бумбокс" получил награду за особый вклад в украинскую музыку.

Список победителей премии YUNA-2019:

Лучший исполнитель – Monatik

Лучшая исполнительница - Джамала

Лучшая рок-группа – The Hardkiss

Лучший поп-группа – KAZKA

Лучшая украиноязычная песня – "Плакала", KAZKA

Лучший альбом – "Залізна ластівка", The Hardkіss

Лучший менеджмент - Юрий Никитин

Лучший дуэт – Drunk Groove - MARUV и BOOSIN

Открытие года – MARUV

Лучшая песня на иностранном языке - Drunk Groove - MARUV и BOOSIN

Лучший эстрадный хит - "Тримай", NK

Лучший видеоклип – "Глубоко" - Monatik и Надя Дорофеева

Лучшее концертное шоу – "Залізна ластівка", The Hardkіss.