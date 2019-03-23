Триумф The Hardkіss и MARUV: названы победители музыкальной премии YUNA-2019
В Киеве прошла ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии YUNA-2019.
Триумфаторами этого года стали группа The Hardkіss и певица MARUV. Об этом пишет ТСН.
Артисты победили сразу в нескольких номинациях. Так, группа The Hardkіss стала лучшей рок-группой, их концерт "Залізна ластівка" стал лучшим шоу года. Кроме того, их альбом "Залізна ластівка" также был признан лучшим.
Вслед за The Hardkiss три награды домой забрала певица MARUV. На YUNA исполнительница стала "Открытием года", ее песня Drunk Groove назавана лучшей песней на иностранном языке, а также статуэтку певица получила в номинации "Лучший дуэт".
Интересно, что коллектив "Бумбокс" получил награду за особый вклад в украинскую музыку.
Список победителей премии YUNA-2019:
Лучший исполнитель – Monatik
Лучшая исполнительница - Джамала
Лучшая рок-группа – The Hardkiss
Лучший поп-группа – KAZKA
Лучшая украиноязычная песня – "Плакала", KAZKA
Лучший альбом – "Залізна ластівка", The Hardkіss
Лучший менеджмент - Юрий Никитин
Лучший дуэт – Drunk Groove - MARUV и BOOSIN
Открытие года – MARUV
Лучшая песня на иностранном языке - Drunk Groove - MARUV и BOOSIN
Лучший эстрадный хит - "Тримай", NK
Лучший видеоклип – "Глубоко" - Monatik и Надя Дорофеева
Лучшее концертное шоу – "Залізна ластівка", The Hardkіss.