Переход на летнее время: когда переводят часы в Украине в 2019

Этой весной перевод часов состоится в ночь с субботы на воскресенье, 31 марта.

Украина весной традиционно переходит на летнее время, то есть стрелки часов переводят на час вперед. А это означает, что спать украинцы будут на 60 минут меньше.

Когда и во сколько переводят часы в Украине

В 2019 году часы на летнее время переведут в последнее воскресение марта - с 30 на 31 число в 03:00.

Особенно внимательными стоит быть тем, кто планирует в этот день путешествие - 31 марта весь транспорт будет курсировать уже по летнему времени.

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Переход на летнее время: как подготовится и пережить

Считается, что переход на летнее время вызывает большие проблемы со здоровьем, нежели на зимнее, ведь людям приходится спать на час меньше и адаптироваться к таким переменам.

Медики советуют, во избежание депрессий и обострения хронических болезней или состояний, начинать готовиться к переводу часов заранее. Так, за 14 дней до перехода на летнее время старайтесь просыпаться раньше, побольше отдыхать, отказаться от жирной тяжелой пищи и алкоголя.

За неделю до перевода часов откажитесь от интенсивных тренировок, избегайте переутомления. Не задерживайтесь на работе и не беритесь за более тяжелые виды деятельности.

Пейте побольше воды и травяного чая, минимизируйте употребление кофеина. Как минимум за час до сна отложите все гаджеты.

Чтобы проснуться на следующий день отдохнувшим, врачи советуют прогуливаться перед сном, принимать теплую ванну или заниматься медитацией. Это - отличный способ снять напряжение и усталость.