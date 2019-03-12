Представлен макет спортивного символа Харькова

Изготовленную в полный рост куклу-хорька будут презентовать на VI Харьковском международном марафоне, который состоится 14 апреля.

На основании результатов конкурса на спортивный талисман Харькова, была проведена работа по разработке макета хорька, который стал официальным спортивным талисманом города.

Изготовленную в полный рост куклу-хорька будут презентовать на VI Харьковском международном марафоне, который состоится 14 апреля, сообщает sportevents.kharkiv.ua. В рамках Марафона спортивный талисман выйдет на старт с участниками всех дистанций. На протяжении работы марафонского городка, все желающие смогут познакомиться и сфотографироваться с ним. Официальный лозунг Хорька – «Заряжаю на победу!».

Напомним, что 15 августа 2018 года Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта городского совета был объявлен конкурс на спортивный талисман для Харькова. За талисман города боролись такие предложения как: гепард, муравей, белка, хорек и черепаха. Результаты голосования: за хорька проголосовали 45%, за белку - 19%, за гепарда - 23%, за муравья – 7%, за черепаху – 6%. Талисман будет использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях, направленных на формирование позитивного спортивного имиджа Харькова.