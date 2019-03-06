Архивное фото с Аллой Пугачевой озадачило сеть

Многие пользователи так и не смогли узнать Пугачеву на снимке.

Известный российский певец и композитор Игорь Николаев показал архивный снимок с Аллой Пугачевой, который был сделан 35 лет назад.

На опубликованном в Instagram артиста фото можно увидеть его самого, Примадонну, ее дочь Кристину Орбакайте, Бориса Моисеева и многих других знаменитостей.

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"Первое воскресенье весны. 35 лет назад. Идём пешком с ул. Горького, 37, через Красную площадь в ГЦКЗ "Россия" играть сольный концерт Аллы Пугачевой! Концерт, помню, отыграли весело! На фото узнал себя с трудом! А кого узнали вы?" — спросил композитор своих подписчиков.

Пользователи сети, судя по комментариям, были удивлены раритетным снимком. Они с трудом узнали Пугачеву в кадре, как и самого Николаева. А некоторые и вовсе не сумели отыскать на фото Примадонну.

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