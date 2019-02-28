Писательница Ницой заступилась за ANNA MARIA и назвала виновных в скандале на Нацотборе

По ее словам, в условиях "Евровидения" нет пункта о том, что прошлое исполнителя может влиять на результаты отбора.

Певиц ANNA MARIA несправедливо обвиняют за их слова о Крыме. В скандале, который разгорелся после их интервью с Романом Скрыпиным, на самом деле виноваты "создатели" проблемы – Министерство культуры, "Общественное" и "СТБ".

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Такое мнение озвучила украинская писательница Лариса Ницой, передает «Обозреватель». Она уточнила, что в условиях "Евровидения" нет пункта о том, что прошлое исполнителя может влиять на результаты отбора.

"А что, девушки должны были сказать, что "наши родители гады, мы от них отказываемся"? Они не могут так говорить. Или, может, что "Крым – украинский"? Тогда они туда не смогут вернуться. В условиях конкурса не написано, что "вы не имеете права, потому что такая ситуация в обществе и в условиях войны посмотрите на то, что у вас за спиной"... Нет такого", — сказала она.

По MARUV Ницой добавила, что певица имеет право выступать за другую страну. Ранее была информация, что победительнице Нацотбора Украины предложили выступить от России в 2020 году.