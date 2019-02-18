"Ловушка": блогер указал на проблему Крымского моста (фото)
07:29, 18 февраля 2019Общество
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Мост оказался очень низким, что может помешать судоходству, пишет блогер.
У Крымского моста снова проблемы / фото twitter.com/KrimRt
В сети указали на еще одну проблему возведенного оккупантами Крымского моста.
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Мост оказался очень низким, что может помешать судоходству. Об этом в Twitter написал блогер RoksolanaToday&Крым и опубликовал соответствующие снимки.
"Говорят, арка настолько низкая, что у высоких матросов при прохождении под ней может и панамку сбить… Ловушка с калиткой по кличке мост", — говорится в сообщении.
У Крымского моста снова проблемы / фото twitter.com/KrimRt
Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.
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