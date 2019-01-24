Комитет ПАСЕ поддержал поправку о применении Женевской конвенции к пленным морякам

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил, что поправка с термином «военнопленные» в отношении украинских военных моряков, захваченных 25 ноября в Керченском проливе, заменена на поправку, которая требует обращаться с ними «в соответствии с требованиями международного гуманитарного законодательства, включая Женевскую конвенцию».

Политический комитет ПАСЕ поддержал две из трёх поправок в проект резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко», член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил в Facebook.

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«Политком ПАСЕ только что рассмотрел украинские поправки к резолюции по Азовскому морю. Я имел честь докладывать их. Принято решение поддержать 2 украинские поправки из трёх», - написал он.

По информации Гончаренко, поправка с термином «военнопленные» в отношении украинских военных моряков, захваченных 25 ноября в Керченском проливе, заменена на поправку, которая требует обращаться с ними «в соответствии с требованиями международного гуманитарного законодательства, включая Женевскую конвенцию».

Женевская конвенция говорит именно о военнопленных, так что юридически это даёт такой же результат, добавил депутат.

По его словам, адвокат украинских моряков Николай Полозов поддержал такую формулировку.

Как сообщал УНИАН, рассмотрение на сессии ПАСЕ проекта резолюции «Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности» запланировано во время срочных дебатов по этому вопросу сегодня, 24 января.