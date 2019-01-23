В Конго установили стелу украинской соборности (фото)

День соборности отмечается в Украине 22 января.

Украинские миротворцы установили в городе Гома Демократической Республики Конго памятную стелу по случаю столетия провозглашения Акта Воссоединения УНР и ЗУНР.

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Об этом сообщается в Facebook украинского 18 вертолетного отряда, который входит в миротворческую миссию ООН по стабилизации ситуации в ДР Конго.

«Чтобы увековечить эту знаменательную дату (День соборности Украины – ред.) украинские миротворцы в лагере, расположенном в городе Гома Демократической Республики Конго, установили памятную стелу в виде карты Украины и указателей с расстоянием до родных городов», - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 22 января отметили День Соборности. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (злуки) Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской народной республики (ЗУНР). Это событие происходило на Софийской площади в Киеве.